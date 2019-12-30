"Манчестер Юнайтед" переключился с Холанда на Дембеле из "Лиона"

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"Манчестер Юнайтед" переключился с Холанда на Дембеле из "Лиона"

"Манчестер Юнайтед" планирует купить форварда "Лиона" Муссу Дембеле, передает Daily Mail.

По информации источника, английский клуб нацелился на игрока, после того, как Эрлинг Холанд перешел в дортмундскую "Боруссию". Дембеле был в шорт-листе "МЮ".

В этом сезоне 23-летний форвард участвовал в 18 матчах Лиги 1, отметившись 10 голами. 1 января "МЮ" сыграет с "Арсеналом" в матче 21-го тура АПЛ.

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Комментарии

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lesnovsky

Пусть забирают... Но сначала пусть он поможет Лиону натянуть на кукан пеналду с Ювентусом...

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