"Манчестер Юнайтед" планирует обезопасить своих игроков от возможной атаки террористов

Английский "Манчестер Юнайтед" планирует принять меры по защите своих игроков от возможной атаки террористов.

Так, по информации The Sun, руководство "красных дьяволов" планирует установить в своем тренировочном комплексе в Каррингтоне бетонные блоки, автоматические барьеры и стальные ворота высотой более трех метров. Такие меры будут предприняты для предотвращения возможных нападений на грузовых автомобилях или фургонах, как это случилось ранее в Барселоне и Берлине.

Напомним, ван Нистелрой похвалил игру "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru