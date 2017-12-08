"Манчестер Юнайтед" планирует перехватить одну из главных трансферных целей "Барселоны"

Теги атлетико мадридантуан гризманнбарселонаманчестер юнайтед

"Манчестер Юнайтед" планирует перехватить одну из главных трансферных целей "Барселоны"Английский "Манчестер Юнайтед" планирует предпринять попытки перехватить у каталонской "Барселоны" форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна.

Как информирует El MUndo Deportivo, "сине-гранатовые" уже достигли соглашения с "матрасниками" о переходе француза в их стан летом следующего года. Получил каталонский гранд устное согласие на переход и от самого футболиста. Однако "красные дьяволы" рассчитывают изменить решение 26-летнего нападающего за счет более выгодных финансовых условий личного контракта.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" интересуется хавбеком "Ливерпуля". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Трудовая победа мюнхенцев: "Бавария" минимально обыгрывает "Айнтрахт"

Трудовая победа мюнхенцев: "Бавария" минимально обыгрывает "Айнтрахт"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 15 43
2 Манчестер Юнайтед 15 35
3 Челси 16 32
4 Ливерпуль 15 29
5 Арсенал Лондон 15 28
6 Тоттенхэм 15 25
7 Бернли 15 25
8 Уотфорд 15 22
9 Лестер Сити 15 20
10 Эвертон 15 18
11 Саутгемптон 15 17
12 Брайтон & Хоув Альбион 15 17
13 Сток Сити 15 16
14 Борнмут 15 15
15 Ньюкасл Юнайтед 15 15
16 Хаддерсфилд Таун 15 15
17 Вест Бромвич Альбион 15 13
18 Вест Хэм Юнайтед 16 13
19 Кристал Пэлас 15 10
20 Суонси Сити 15 9
Полная таблица

топ-5 тегов