"Манчестер Юнайтед" планирует перехватить одну из главных трансферных целей "Барселоны"

Английский "Манчестер Юнайтед" планирует предпринять попытки перехватить у каталонской "Барселоны" форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна.

Как информирует El MUndo Deportivo, "сине-гранатовые" уже достигли соглашения с "матрасниками" о переходе француза в их стан летом следующего года. Получил каталонский гранд устное согласие на переход и от самого футболиста. Однако "красные дьяволы" рассчитывают изменить решение 26-летнего нападающего за счет более выгодных финансовых условий личного контракта.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" интересуется хавбеком "Ливерпуля". | soccernews.ru