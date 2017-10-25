"Манчестер Юнайтед" планирует перехватить трансферную цель "Реала"
Английский "Манчестер Юнайтед" планирует перехватить одну из трансферных целей мадридского "Реала", информирует испанская пресса.
Сообщается, что "красные дьяволы" рассчитывают подписать полузащитника бразильского "Палмейраса" Алана Соузу, который уже практически согласовал свой переход в стан королевского клуба.
Напомним, вчера "Манчестер Юнайтед" обыграл "Суонси" в рамках 1/8 финала кубка лиги. | soccernews.ru
опрос
главное
-
Кубковый выезд на стадион имени Фернандо Торреса: мадридский "Реал" против "Фуэнлабрады"
-
"Бавария" в серии послематчевых пенальти "выгрызает" победу у "РБ Лейпциг"
-
"Наполи" обыгрывает "Дженоа" и возвращается на первое место в чемпионате
-
"Челси" снова переигрывает "Эвертон" и шагает в четвертьфинал Кубка лиги
-
Сенсации не произошло: московский "Спартак" вышел в четвертьфинал Кубка России
Лента новостей
-
Алексис Санчес сделал выбор между ПСЖ и "Манчестер Сити"
-
"Манчестер Юнайтед" назван самым дорогим брендом среди футбольных клубов
-
"Реал" претендует на защитника "Тоттенхэма"
-
Глушаков хочет видеть в РФПЛ легионеров высокого уровня
-
"Кёльн" интересуется Шюррле
-
Погоня за мечтой: как "Наполи" поверил в свое чемпионство
-
Шоу близок к уходу из "Манчестер Юнайтед" из-за Моуринью
-
В Примере собираются ввести видеоповторы
-
Дзагоев вернулся к тренировкам в общей группе
-
Касильяс может перейти в "Ливерпуль"
-
Карраско сравнил болельщиков "Атлетико" и "Реала"
-
Погба, возможно, сыграет с "Челси"
-
Карвахаль подтвердил, что вскоре вернётся в строй
-
Эмери призвал Неймара не поддаваться на провокации
-
Кейн рискует пропустить матч с "Манчестер Юнайтед"
-
Ужасный дебют: Карсдорп порвал крестообразные связки колена в первом матче за "Рому"
-
Канте вернулся в строй
-
Россия хочет принять матч-открытие Евро-2020
-
Месси предложил Бартомеу альтернативу Коутиньо
-
Паршивлюк: "Как может быть закономерным результат матча с "Амкаром"?"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|9
|25
|2
|Манчестер Юнайтед
|9
|20
|3
|Тоттенхэм
|8
|17
|4
|Челси
|9
|16
|5
|Арсенал Лондон
|9
|16
|6
|Уотфорд
|9
|15
|7
|Ньюкасл Юнайтед
|9
|14
|8
|Ливерпуль
|8
|13
|9
|Бернли
|9
|13
|10
|Саутгемптон
|9
|12
|11
|Хаддерсфилд Таун
|9
|12
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|9
|11
|13
|Вест Бромвич Альбион
|9
|10
|14
|Лестер Сити
|9
|9
|15
|Суонси Сити
|9
|8
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|9
|8
|17
|Сток Сити
|9
|8
|18
|Эвертон
|9
|8
|19
|Борнмут
|9
|7
|20
|Кристал Пэлас
|9
|3