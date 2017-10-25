"Манчестер Юнайтед" планирует перехватить трансферную цель "Реала"

Английский "Манчестер Юнайтед" планирует перехватить одну из трансферных целей мадридского "Реала", информирует испанская пресса.

Сообщается, что "красные дьяволы" рассчитывают подписать полузащитника бразильского "Палмейраса" Алана Соузу, который уже практически согласовал свой переход в стан королевского клуба.

Напомним, вчера "Манчестер Юнайтед" обыграл "Суонси" в рамках 1/8 финала кубка лиги. | soccernews.ru