"Манчестер Юнайтед" планирует подписать Бэйла в 2018 году

Руководство "Манчестер Юнайтед" надеется подписать контракт с нападающим "Реала" Гаретом Бэйлом летом 2018 года.

По информации источника, в покупке футболиста заинтересован наставник манкунианцев Жозе Моуринью.

Напомним, нападающий играет за "Реал" с 2013 года. Ранее Бэйл выступал за английский "Тоттенхэм".

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