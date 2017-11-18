"Манчестер Юнайтед" планирует подписать Бэйла в 2018 году

Теги гарет бэйлреал мадридманчестер юнайтед

"Манчестер Юнайтед" планирует подписать Бэйла в 2018 годуРуководство "Манчестер Юнайтед" надеется подписать контракт с нападающим "Реала" Гаретом Бэйлом летом 2018 года.

По информации источника, в покупке футболиста заинтересован наставник манкунианцев Жозе Моуринью.

Напомним, нападающий играет за "Реал" с 2013 года. Ранее Бэйл выступал за английский "Тоттенхэм".

Читайте: "Реал" готов снизить трансферную стоимость Бэйла | http://soccernews.ru

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