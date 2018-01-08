"Манчестер Юнайтед" планирует предпринять попытки подписать ключевого игрока "Реала"

Теги манчестер юнайтедгарет бэйлреал мадриджозе моуринью

"Манчестер Юнайтед" планирует предпринять попытки подписать ключевого игрока "Реала"Английский "Манчестер Юнайтед" планирует предпринять попытки подписать вингера мадридского "Реала" Гарета Бэйла.

Как информирует Express, заполучить 28-летнего валлийца "красные дьяволы" планируют уже в текущем трансферном окне. В подписании футболиста заинтересован лично главный тренер "Юнайтед" Жозе Моуринью.

В нынешнем сезоне Бэйл забил 7 мячей и сделал 5 результативных передач в 15 матчах за "Реал".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" шокирован финансовыми требованиями Гризманна. | soccernews.ru

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