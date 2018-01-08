"Манчестер Юнайтед" планирует предпринять попытки подписать ключевого игрока "Реала"

Английский "Манчестер Юнайтед" планирует предпринять попытки подписать вингера мадридского "Реала" Гарета Бэйла.

Как информирует Express, заполучить 28-летнего валлийца "красные дьяволы" планируют уже в текущем трансферном окне. В подписании футболиста заинтересован лично главный тренер "Юнайтед" Жозе Моуринью.

В нынешнем сезоне Бэйл забил 7 мячей и сделал 5 результативных передач в 15 матчах за "Реал".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" шокирован финансовыми требованиями Гризманна. | soccernews.ru