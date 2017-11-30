"Манчестер Юнайтед" планирует продлить контракт с Ибрагимовичем

Теги манчестер юнайтедзлатан ибрагимович

"Манчестер Юнайтед" планирует продлить контракт с Ибрагимовичем

"Манчестер Юнайтед" планирует продлить контракт с нападающим Златаном Ибрагимовичем, сообщает Goal.com.

По информации ресурса, руководство "красных дьяволов" намерено вступить в переговоры с 36-летним шведом после новогодних праздников.

Напомним, что действующий контракт Ибрагимовича с "МЮ" истекает летом 2018 года.

Не пропустите: Летом Ибрагимович планирует сменить чемпионат. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Жребий брошен: стали известны составы групп Чемпионата Мира-2018

Жребий брошен: стали известны составы групп Чемпионата Мира-2018

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 13 37
2 Манчестер Юнайтед 14 32
3 Челси 13 26
4 Арсенал Лондон 13 25
5 Тоттенхэм 14 24
6 Ливерпуль 13 23
7 Бернли 13 22
8 Уотфорд 14 21
9 Лестер Сити 14 17
10 Брайтон & Хоув Альбион 14 17
11 Саутгемптон 13 16
12 Ньюкасл Юнайтед 14 15
13 Хаддерсфилд Таун 13 15
14 Борнмут 13 14
15 Сток Сити 13 13
16 Вест Бромвич Альбион 14 12
17 Эвертон 13 12
18 Вест Хэм Юнайтед 13 10
19 Суонси Сити 13 9
20 Кристал Пэлас 14 9
Полная таблица

топ-5 тегов