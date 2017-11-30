"Манчестер Юнайтед" планирует продлить контракт с Ибрагимовичем

"Манчестер Юнайтед" планирует продлить контракт с нападающим Златаном Ибрагимовичем, сообщает Goal.com.

По информации ресурса, руководство "красных дьяволов" намерено вступить в переговоры с 36-летним шведом после новогодних праздников.

Напомним, что действующий контракт Ибрагимовича с "МЮ" истекает летом 2018 года.

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