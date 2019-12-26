"Манчестер Юнайтед" планирует продлить контракт с Лингардом

"Манчестер Юнайтед" намерен удержать в команде полузащитника Джесси Лингарда, сообщает ESPN.

По данным источника, манкунианцы намерены предложить футболисту новое соглашение. Нынешний контракт игрока истекает летом 2021 года. Зарплата хавбека составляет три миллиона евро в год.

27-летний Лингард является воспитанником "Манчестер Юнайтед". В нынешнем сезоне он провел за манкунианцев 23 матча во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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