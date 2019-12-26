"Манчестер Юнайтед" планирует продлить контракт с Лингардом
"Манчестер Юнайтед" намерен удержать в команде полузащитника Джесси Лингарда, сообщает ESPN.
По данным источника, манкунианцы намерены предложить футболисту новое соглашение. Нынешний контракт игрока истекает летом 2021 года. Зарплата хавбека составляет три миллиона евро в год.
27-летний Лингард является воспитанником "Манчестер Юнайтед". В нынешнем сезоне он провел за манкунианцев 23 матча во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.
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|М
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|18
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|3
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|18
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|Челси
|17
|29
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|Шеффилд Юнайтед
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|Вулверхэмптон
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|Манчестер Юнайтед
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|Ньюкасл Юнайтед
|18
|25
|10
|Бернли
|18
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|Арсенал Лондон
|18
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|Кристал Пэлас
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|Брайтон & Хоув Альбион
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|Борнмут
|18
|19
|15
|Эвертон
|18
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|Вест Хэм Юнайтед
|17
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|17
|Саутгемптон
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|Астон Вилла
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