"Манчестер Юнайтед" планирует серьезно обновить состав в 2020 году

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"Манчестер Юнайтед" планирует серьезно обновить состав в 2020 году

"Манчестер Юнайтед" намерен приобрести шесть новых футболистов в зимнее и летнее окно 2020 года. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным источника, главный тренер "МЮ" Уле Гунар Сульшер хочет видеть в команде двух форвардов, двух центральных полузащитников, а также центрального и левого защитника.

Среди футболистов, которые рассматриваются клубом присутствуют Марио Манджукич ("Ювентус") и Мусса Дембеле ("Лион"), Сауль Нбигеса ("Атлетико") и Джеймс Мэддисон ("Лестер").

Также Сульшер хочет видеть в команде футболистов, которые будут заменой крайнему защитнику Эшли Янгу и центральному защитнику Виктору Линделефу.  

После 8 туров АПЛ "МЮ" занимает 12 место в турнирной таблице, имея в активе 9 очков.

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