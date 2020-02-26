"Манчестер Юнайтед" планирует согласовать трансфер Грилиша до чемпионата Европы 2020 года

"Манчестер Юнайтед" хочет приобрести полузащитника "Астон Виллы" Джека Грилиша до чемпионата Европы 2020 года, передает Daily Mail.



По данным издания, к такому решению клуб пришел из-за того, что цена на игрока может быть повышена, если его вызовут в сборную Англии. Наставник национальной команды не раз присутствовал на матчах "Астон Виллы".



Соглашение Грилиша с клубом рассчитано до 2023 года, его рыночная стоимость - 50 миллионов евро.



В нынешнем сезоне АПЛ хавбек забил 7 голов и сделал 7 результативных передач в 25 матчах команды.

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