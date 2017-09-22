"Манчестер Юнайтед" планирует в январе заполучить полузащитника "Сантоса"

Хавбек "Сантоса" Лукас Лима стал трансферной целью "Манчестер Юнайтед", сообщает Mirror.

По сведениям издания, "красные дьяволы" намерены подписать 27-летнего бразильца грядущей зимой, когда он станет свободным агентом.

Также в услугах Лимы заинтересованы "Барселона", "Интер" и "Рома".

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