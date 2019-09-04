"Манчестер Юнайтед" планирует заменить Де Хеа голкипером "Атлетико"
"Манчестер Юнайтед" нацелился на вратаря "Атлетико" Яна Облака.
Как сообщает The Sun, манкунианцы видят в Облаке замену Давиду Де Хеа, который отказывается продлевать свой контракт, истекающий следующим летом.
Отмечается, что "МЮ" готов выплатить клаусулу Облака, которая составляет 120 миллионов евро.
В новом сезоне Облак провел 3 игры, из них в двух он отстоял на ноль.
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