"Манчестер Юнайтед" планирует заменить Де Хеа голкипером "Атлетико"

Теги манчестер юнайтедатлетико мадриддавид де хеаян облак

"Манчестер Юнайтед" планирует заменить Де Хеа голкипером "Атлетико"

"Манчестер Юнайтед" нацелился на вратаря "Атлетико" Яна Облака.

Как сообщает The Sun, манкунианцы видят в Облаке замену Давиду Де Хеа, который отказывается продлевать свой контракт, истекающий следующим летом.

Отмечается, что "МЮ" готов выплатить клаусулу Облака, которая составляет 120 миллионов евро.

В новом сезоне Облак провел 3 игры, из них в двух он отстоял на ноль.

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