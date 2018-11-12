"Манчестер Юнайтед" по-прежнему откровенно плох, Моуринью нужно менять подход к работе или уходить

В дерби Манчестера "Сити" без проблем разобрался с "Юнайтед", который вновь был крайне неубедителен. Моуринью. в своих худших традициях сделал акцент на максимальную надёжность сзади, отказавшись от атакующих полузащитников в пользу трёх "дровосеков" в середине. Как итог, попытки разрушить игру соперника успехом не увенчались, а своей игры у "красных дьяволов" попросту нет.

Отскок в Турине, где свою роль сыграло индивидуальное мастерство исполнителей, не послужил импульсом, а был лишь эпизодом на фоне общей стагнации Жозе и его команды. О том, что Моуринью пора что-то менять мы писали после домашнего поражения от" Ювентуса" и, несмотря на реванш в Турине, готовы повторить свои мысли после фиаско в дерби.

Первая публикация: 24 октября

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От противостояния "Манчестер Юнайтед" и "Ювентуса" на "Олд Траффорд" ждали многого, хотя бы потому, что встречи этих команд - это классика Лиги Чемпионов. Вывеска говорила о высоком уровне, а возвращение Криштиану Роналду интриговало. Футбольный мир очень хотел увидеть шоу, но должен был быть готов к тому, что ожидания окажутся завышенными и останутся неоправданными. Нынешнее состояние "красных дьяволов" отрезвляло всех, кто ждал настоящую битву двух равных команд.

На деле всё вышло вовсе не так интригующе, как того бы хотелось. "Ювентус" обыграл "Манчестер Юнайтед" на классе и этот факт, пожалуй, самый обидный момент поражения для манкунианцев. Счёт может быть разным: можно проиграть крупно, но при этом выглядеть неплохо и иметь моменты, а можно уступить минимально, но практически безнадёжно. Именно так вышло с командой Жозе Моуринью, которая за весь матч сумела создать лишь один опасный эпизод у ворот соперника да и то скорее вопреки логики встречи.

Когда в дебюте один из фанатов рванул на поле, заставив побегать стюардов, Жозе вдоволь посмеялся в компании с Максом Аллегри, но больше у португальца не было повода для улыбок и смеха. Его команда отдала инициативу сопернику и до перерыва выглядела хуже вареного баклажана. У "Манчестер Юнайтед" не получалось ни-че-го, при этом хозяева проигрывали в самоотдаче и борьбе. И непонятно, что бесило болельщиков на трибунах больше - по истечении получаса игры они начали свистеть в адрес своих любимцев, которые к тому времени уже горели в счете.

Гол в ворота Де Хеа организовал Роналду, отгрузивший испанскому киперу трёшку на Чемпионате Мира в России. Криштиану, в составе "Ювентуса" действующий в подыгрыше гораздо чаще, чем в "Реале", оказался на правом фланге атаки и выполнил прострел в штрафную, куда с фланга забежал Куадрадо. Колумбийцу пробить не дали, но защитники хозяев абсолютно позабыли о Дибале, в этот вечер исполнявшего роль ложной девятки. Аргентинец за такое не простил.

Гол абсолютно ничего не изменил на поле. "Юве" вёл игру, "Ман Юнайтед" лишь имитировал попытки что-то изменить. В перерыве Моуринью наскипидарил своих парней, они забегали чуть бодрее, но в плане коллективных действий мало что изменилось. Более-менее неплохо у хозяев выглядел лишь Мата, но усилий одного испанца было катастрофически мало, а его навесы со стандартов не заканчивались ударами - Лукаку и компания проигрывали воздух.

При этом даже по ходу второго тайма, когда "Ман Юнайтед" хотя бы начал двигаться, не покидало ощущение, что "Юве" играет далеко не на максимуме своих возможностей. Гости активно играли на Роналду, желая помочь Криштиану забить и португальца был отличный момент, однако отпраздновать ему не позволил Де Хена, потянувший сложнейший мяч из верхнего угла.

Всё, что создал коллектив Моуринью - удар Погба в штангу, взявшийся практически из ниоткуда. Это не была осмысленная атака или грамотно разыгранный стандарт - с этим у "красных дьяволов" ничего не ладилось. При этом Жозе так и не сделал ни одной замены. Да, на скамейке у "Ман Юнайтед" не было игроков группы атаки, но раньше Моуринью отправил бы вперёд высокого центрбека (в "Челси" это был Хут, в "Интере" - Матерации), стараясь спасти матч, а сейчас он просто наблюдал за безнадёгой на поле.

Возможно, отсутствие Алексиса Санчеса в заявке на матч и показательный матч без замен - это намеренный шаг от Жозе, который в очередной раз решил продемонстрировать руководителям, что он недоволен комплектацией своей команды. Однако португальцу пора бы спросить и с самого себя. Тот самый "Особенный" умел выжимать максимум из имеющихся игроков, многие из которых именно при нём демонстрировали свой лучший футбол, он объединял игроков одной идеей и добивался результатов - ничего этого на данный момент нет.

Моуринью нужно либо что-то менять (в первую очередь,в своем подходе к работ), либо уходить. Вряд ли дальнейшее сотрудничество Жозе с клубом в том виде, в котором оно есть сейчас, со временем принесет положительный результат. Для этого попросту нет серьёзных предпосылок. "МЮ" плох, сеу Жозе тоже.

Игорь Павелко | soccernews.ru

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