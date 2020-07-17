"Манчестер Юнайтед" победил "Кристал Пэлас" и приблизился к зоне Лиги Чемпионов
В матче 36-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" на выезде обыграл "Кристал Пэлас" со счетом 2:0. Победу манкунианцам принесли голы Маркуса Рэшфорда и Антони Марсьяля.
"Манчестер Юнайтед" остался на пятом месте в турнирной таблице английской Премьер-Лиги, но от зоны Лиги Чемпионов отстает только по разнице мячей. "Кристал Пэлас" по-прежнему занимает 14-ю позицию.
"Кристал Пэлас" – "Манчестер Юнайтед" - 0:2 (0:1)
Голы: Рэшфорд, 45+1 - 0:1, Марсьяль, 78 - 0:2
"Кристал Пэлас": Гуаита, Дэнн, Сако, Уорд, ван Анхолт (Митчелл, 84), Таунсенд, Маккарти (Ридевалд, 83), Макартур (Шлупп, 72), Миливоевич, Заа, Айю.
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Фосу-Менса, Магуайр, Линделеф, Уан-Биссака, Погба, Мактомини (Матич, 63), Бруну Фернандеш, Марсьяль, Гринвуд (Лингард, 62), Рэшфорд.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18