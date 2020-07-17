"Манчестер Юнайтед" победил "Кристал Пэлас" и приблизился к зоне Лиги Чемпионов

В матче 36-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" на выезде обыграл "Кристал Пэлас" со счетом 2:0. Победу манкунианцам принесли голы Маркуса Рэшфорда и Антони Марсьяля.

"Манчестер Юнайтед" остался на пятом месте в турнирной таблице английской Премьер-Лиги, но от зоны Лиги Чемпионов отстает только по разнице мячей. "Кристал Пэлас" по-прежнему занимает 14-ю позицию.

"Кристал Пэлас" – "Манчестер Юнайтед" - 0:2 (0:1)

Голы: Рэшфорд, 45+1 - 0:1, Марсьяль, 78 - 0:2

"Кристал Пэлас": Гуаита, Дэнн, Сако, Уорд, ван Анхолт (Митчелл, 84), Таунсенд, Маккарти (Ридевалд, 83), Макартур (Шлупп, 72), Миливоевич, Заа, Айю.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Фосу-Менса, Магуайр, Линделеф, Уан-Биссака, Погба, Мактомини (Матич, 63), Бруну Фернандеш, Марсьяль, Гринвуд (Лингард, 62), Рэшфорд.

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