"Манчестер Юнайтед" победил "Партизан", АЗ уничтожил "Астану"

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"Манчестер Юнайтед" победил "Партизан", АЗ уничтожил "Астану"

Завершились два матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы в группе L. "Манчестер Юнайтед" на выезде с минимальным счетом обыграл "Партизан", АЗ на своем поле разгромил "Астану".

"Партизан" Сербия – "Манчестер Юнайтед" Англия - 0:1 (0:1)
Гол: Марсьяль, 43 (с пенальти) - 0:1

"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Уан-Биссака (Джеймс, 60), Уильямс, Рохо, Гарнер (Перейра, 82), Марсьяль (Рэшфорд, 60), Мата, Джонс, Лингард, Магуайр, Мактомини.

АЗ Нидерланды – "Астана" Казахстан - 6:0 (2:0)
Голы: 1Копмейнерс, 39 (с пенальти) - 1:0, Боадю, 43 - 2:0, Стенгс, 77 - 3:0, Копмейнерс, 83 (с пенальти) - 4:0, Сугавара, 85 - 5:0, Идрисси, 90 - 6:0

АЗ: Бизот, Влар (Хацидьякос, 69), Свенссон, Вейндал, Вюйтенс (Класи, 80), Мидтше, де Вит (Сугавара, 71), Стенгс, Копмейнерс, Идрисси, Боадю.

Положение команд: Манчестер Юнайтед - 7, АЗ - 5, Партизан - 4, Астана - 0.

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ЦСКА уступил "Ференцварошу", проиграв третий матч подряд в Лиге Европы

ЦСКА уступил "Ференцварошу", проиграв третий матч подряд в Лиге Европы

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