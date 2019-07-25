"Манчестер Юнайтед" победил "Тоттенхэм" в матче Международного Кубка Чемпионов

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"Манчестер Юнайтед" победил "Тоттенхэм" в матче Международного Кубка Чемпионов

В Шанхае завершился матч Международного Кубка Чемпионов между "Тоттенхэмом" и "Манчестер Юнайтед".

Победу в этом поединке одержали "красные дьяволы", в составе которых отличились Антони Мартиаль и 18-летний Эйнджел Гомес. За "шпор" забил Лукас Моура.

"Тоттенхэм" (Англия) – "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 1:2

Голы: Мартиаль, 21 - 0:1, Моура, 65 - 1:1, Гомес, 80 - 1:2.

"Тоттенхэм": Гассанига, Танганга (Марш, 70), Вертонген (Алдервейрелд, 46), Уокер-Питерс (Фойт, 46), Ндомбеле (Моура, 46), Георгиу (Уайт, 62), Алли (Роулз, 62), Уинкс (Скипп, 46), Сиссоко (Эриксен, 62), Пэрротт (Ламела, 46), Кейн (Сон Хын Мин, 46).

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа (Ромеро, 46), Янг (Шоу, 46), Смоллинг (Байи, 46; Туанзебе, 56), Уан-Биссака (Диогу Далот, 46), Рохо (Линделеф, 46), Джеймс (Гомес, 46), Мактоминей (Матич, 46), Гринвуд (Лингард, 46), Погба (Фред, 46), Мартиаль (Рэшфорд, 46), Перейра (Мата, 46).

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