"Манчестер Юнайтед" победил в четырёх матчах против команд "большой шестерки" АПЛ, это вдвое больше, чем в прошлом сезоне

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"Манчестер Юнайтед" победил в четырёх матчах против команд "большой шестерки" АПЛ, это вдвое больше, чем в прошлом сезоне

В рамках 30-го тура английской Премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" дома одолел "Ливерпуль" со счётом 2:1.

Таким образом, в текущем сезоне "красные дьяволы" победили в четырёх играх против команд "большой шестёрки" АПЛ, куда также входят "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Тоттенхэм", "Челси" и "Арсенал".

Как сообщает Opta, это вдвое больше, чем в прошлом сезоне, когда "МЮ" в матчах с прямыми конкурентами дважды выиграл, четырежды сыграл вничью и четыре раза потерпел поражения.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 29 78
2 Манчестер Юнайтед 30 65
3 Ливерпуль 30 60
4 Тоттенхэм 29 58
5 Челси 30 56
6 Арсенал Лондон 29 45
7 Бернли 30 43
8 Лестер Сити 30 40
9 Эвертон 30 37
10 Уотфорд 29 36
11 Брайтон & Хоув Альбион 30 34
12 Борнмут 29 33
13 Ньюкасл Юнайтед 30 32
14 Суонси Сити 30 31
15 Хаддерсфилд Таун 30 31
16 Вест Хэм Юнайтед 30 30
17 Саутгемптон 30 28
18 Кристал Пэлас 30 27
19 Сток Сити 29 27
20 Вест Бромвич Альбион 30 20
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