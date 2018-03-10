"Манчестер Юнайтед" победил в четырёх матчах против команд "большой шестерки" АПЛ, это вдвое больше, чем в прошлом сезоне

В рамках 30-го тура английской Премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" дома одолел "Ливерпуль" со счётом 2:1.

Таким образом, в текущем сезоне "красные дьяволы" победили в четырёх играх против команд "большой шестёрки" АПЛ, куда также входят "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Тоттенхэм", "Челси" и "Арсенал".

Как сообщает Opta, это вдвое больше, чем в прошлом сезоне, когда "МЮ" в матчах с прямыми конкурентами дважды выиграл, четырежды сыграл вничью и четыре раза потерпел поражения.

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