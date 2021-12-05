"Манчестер Юнайтед" победил в первом матче под руководством Рангника

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"Манчестер Юнайтед" победил в первом матче под руководством Рангника

Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

В матче 15-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" на своем поле победил "Кристал Пэлас" со счетом 1:0.

Единственный гол на 77-й минуте забил Фред.

Стоит отметить, что в этом матче манкунианцами впервые руководил главный тренер Ральф Рангник.

"Манчестер Юнайтед", набрав 24 очка, вышел на шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии. "Кристал Пэлас" с 16 очками остался на 12-й позиции.

"Манчестер Юнайтед" – "Кристал Пэлас" - 1:0 (0:0)
Гол: Фред, 77 - 1:0

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Диогу Далот, Магуайр, Линделеф, Теллес, Фред, Бруну Фернандеш (ван де Бек, 86), Мактомини, Санчо (Гринвуд, 62), Роналду, Рэшфорд (Эланга, 76).

"Кристал Пэлас": Гуаита, Клайн, Томкинс, Гехи, Митчелл, Шлупп, Куяте (Эзе, 84), Галлахер, Айю (Олисе, 84), Заа, Бентеке (Эдуар, 67). 

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