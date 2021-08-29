"Манчестер Юнайтед" победил "Вулверхэмптон" и вошел в топ-3 АПЛ
Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен
В матче 3-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" на выезде обыграл "Вулверхэмптон" со счетом 1:0.
Единственный гол на 80-й минуте забил Мэйсон Гринвуд.
"Манчестер Юнайтед", набрав семь очков, вышел на третье место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Вулверхэмптон" с нулем очков остался на 18-й позиции.
"Вулверхэмптон" – "Манчестер Юнайтед" - 0:1 (0:0)
Гол: Гринвуд, 80 - 0:1
"Вулверхэмптон": Жозе Са, Семеду, Коуди (Гиббс-Уайт, 87), Саисс, Килмен, Марсал, Моутинью, Рубен Невеш, Хименес, Траоре (Фабиу Силва, 87), Тринкау (Поденсе, 70).
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Уан-Биссака, Варан, Магуайр, Шоу, Погба, Фред, Бруну Фернандеш, Санчо (Марсьяль, 72), Джеймс (Кавани, 53), Гринвуд (Диогу Далот, 90).
Не пропустите: "Тоттенхэм" вышел на первое место в АПЛ. | http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
Селезнев жестко ответил на вопрос об отсутствии на его футболке эмблемы УАФ
-
Голевое пиршество "Динамо" и осечка "Шахтера": результаты 6-го тура чемпионата Украины
-
Уткин отреагировал на победу сборной России в финале ЧМ по пляжному футболу
-
"Наполи" одержал вторую победу подряд в Серии А
-
Феерии "Баварии" и "Байера", лидерство "Вольфсбурга": результаты 3-го тура Бундеслиги
-
Феерия "Манчестер Сити", позор "Арсенала" и лидерство "Тоттенхэма": результаты 3-го тура АПЛ
-
Россия стала чемпионом мира по пляжному футболу
-
"Вольфсбург" победил "РБ Лейпциг" и возглавил Бундеслигу
-
"Манчестер Юнайтед" победил "Вулверхэмптон" и вошел в топ-3 АПЛ
-
Чемпион Франции "Лилль" впервые выиграл в нынешнем сезоне
-
"Барселона" не без труда победила "Хетафе"
-
"Барселона" отказала "Тоттенхэму" в обмене игроками
-
"Ювентус" может взять Пьянича в длительную аренду
-
"Лестер" нацелился на бразильца из "Аякса"
-
"Шахтер" в меньшинстве не смог обыграть "Минай"
-
"Торпедо" забило семь голов в матче ФНЛ
-
В "Локомотиве" приняли важное решение по медицинскому штабу из-за "дела Миранчука"
-
Гладбахская "Боруссия" проиграла второй раз в трех турах Бундеслиги
-
Стали известны детали разговора между Кьеллини и Аллегри по время проигранного матча с "Эмполи"
-
"Тоттенхэм" вышел на первое место в АПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18