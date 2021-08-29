"Манчестер Юнайтед" победил "Вулверхэмптон" и вошел в топ-3 АПЛ

Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

В матче 3-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" на выезде обыграл "Вулверхэмптон" со счетом 1:0.

Единственный гол на 80-й минуте забил Мэйсон Гринвуд.

"Манчестер Юнайтед", набрав семь очков, вышел на третье место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Вулверхэмптон" с нулем очков остался на 18-й позиции.

"Вулверхэмптон" – "Манчестер Юнайтед" - 0:1 (0:0)

Гол: Гринвуд, 80 - 0:1

"Вулверхэмптон": Жозе Са, Семеду, Коуди (Гиббс-Уайт, 87), Саисс, Килмен, Марсал, Моутинью, Рубен Невеш, Хименес, Траоре (Фабиу Силва, 87), Тринкау (Поденсе, 70).

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Уан-Биссака, Варан, Магуайр, Шоу, Погба, Фред, Бруну Фернандеш, Санчо (Марсьяль, 72), Джеймс (Кавани, 53), Гринвуд (Диогу Далот, 90).

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