"Манчестер Юнайтед" побеждает мадридский "Реал" в серии послематчевых пенальти

Уже традиционный товарищеский турнир, коим является Международный кубок чемпионов, продолжает свое повествование из Соединенных Штатов Америки, где в небольшом городе Санта-Клара, что в Калифорнии проходил матч за участием двух мегабрендовых футбольных величин мадридского "Реала" и "Манчестер Юнайтед". Данная встреча многими экспертами воспринималась, как репетиция перед ближайшим Суперкубком УЕФА, где испанский гранд будет представлен, как действующий обладатель Лиги чемпионов, а английский – Лиги Европы. Но такую мысль нельзя назвать корректной, хотя бы, потому что Жозе Моуринью в отличии от Зинедина Зидана с первых минут выставил практически второй состав.

Для "сливочных" эта игра стала первой не только на турнире, но и в целом в программе текущей предсезонки. В то время, как "красные дьяволы" проводили уже четвертый спарринг. Несколько дней назад "Юнайтед" в сильнейшем своем составе переиграл свого принципиального соперника "Манчестер Сити", а до этого успешно выступил против местных "Лос-Анджелес Гэлакси" и "Реал Солт Лейк". Безусловно, большая часть зрителей, пришедших на стадион, была расстроена из-за отсутствия Криштиану Роналду, который еще не присоединился к команде, продолжая наслаждаться отпуском. Но и без него было на кого поглядеть.

С огромной жаждой себя проявить манкунианцы стремительно со стартовым свистком ринулись вперед. Уже на седьмой минуте матча по-настоящему пришлось вступать в игру Кейлору Навасу, который великолепно среагировал на прицельный удар с линии штрафной от Лингарда. Ближе к экватору первой 45-ти минутки подопечные Моуринью подуспокоились. В целом, динамика игры была высока, как для контрольного поединка, но время истекало и команды все больше обходились без ворот, а соответственно и без голевых моментов. В концовке тайма мадридцы несколько активизировались, но тут же нарвались, пропустив гол в раздевалку. Марсьяль оставил в дураках сразу троих оборонцев "Реала", легко вошел в штрафную и выкатил мяч Лингарду на пустые ворота, Джесси оставалось только подставить ногу.

В перерыве оба наставника воспользовались возможностью проводить неограниченное количество замен. Сеу Жозе заменил сразу восьмерых футболистов, оставив на поле лишь Дармиана, Феллаини и Марсьяля. Зинедин Зидан на второй тайм выставил полностью обновленный состав, дав себя проявить большинству молодых исполнителей и тем, кого принято называть игроками ближнего резерва. Команды играли с переменным успехом, но на 69-й минуте "сливочным" удалось сравнять счет. Линделеф врезал по ногам в пределах собственной штрафной Тео Эрнандесу – арбитр справедливо назначил пенальти, который без проблем реализовал Каземиро.

Несмотря на колоссальную разницу в классе футболистов, вышедших на второй тайм, ни испанцам, ни англичанам не удалось избежать серии послематчевых пенальти, которая по регламенту турнира предусмотрена сразу по завершении 90 минут. И "Реал", и "Манчестер Юнайтед" просто ужасно пробивали одиннадцатиметровые. В совокупности было нанесено десять ударов с "точки", а реализовано только три. "Красные дьяволы" были чуть точнее, хватило мастерства только Мхитаряну и Блинду. А единственным из мадридцев, кому удалось пробить Де Хеа стал Кесада.

"Реал" Мадрид – "Манчестер Юнайтед" – 1:1 (серия пенальти 1:2)

Голы: Лингард, 45+1 – 0:1, Каземиро, 69 – 1:1 (с пенальти)

"Реал": Навас (Касилья, 46), Карвахаль (Франсуа, 46), Варан (Кесада, 46), Начо (Эрнандес, 46), Марсело (Техеро, 46), Модрич (Хакими, 46), Кроос (Каземиро, 46), Иско (Арнаис, 46), Бэйл (Фойласье, 46), Васкес (Ковачич, 46), Бензема (Гомес, 46)

"Ман Юнайтед": Ромеро (Де Хеа, 46), Дармиан (Валенсия, 77), Байи (Смоллинг, 46), Джонс (Линделеф, 46), Фосу-Менса (Блинд, 46), Феллаини, Каррик (Эррера, 46 (Мактоминай, 52)), Перейра (Лукаку, 46), Марсьяль, Лингард (Мхитарян, 46), Рашфорд (Погба, 46)

Богдан Архипенко

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