"Манчестер Юнайтед" побил "вечный" рекорд "Арсенала" в АПЛ

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"Манчестер Юнайтед" побил "вечный" рекорд "Арсенала" в АПЛ
"Манчестер Юнайтед" установил новый рекорд английской Премьер-лиги по числу матчей без поражений на выезде.

Матч против "Вулверхэмптона" (1:0) стал для манкунианцев 28-м подряд без поражений. По этому показателю "дьяволы" превзошли достижение "Арсенала", который в 2003-2004 годах не проигрывал в гостях на протяжении 27 матчей подряд.

После трех туров "Манчестер Юнайтед" с семью очками занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги и на два очка отстает от лидирующего "Тоттенхэма".

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4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
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16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
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