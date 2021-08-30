"Манчестер Юнайтед" побил "вечный" рекорд "Арсенала" в АПЛ



"Манчестер Юнайтед" установил новый рекорд английской Премьер-лиги по числу матчей без поражений на выезде.

Матч против "Вулверхэмптона" (1:0) стал для манкунианцев 28-м подряд без поражений. По этому показателю "дьяволы" превзошли достижение "Арсенала", который в 2003-2004 годах не проигрывал в гостях на протяжении 27 матчей подряд.

После трех туров "Манчестер Юнайтед" с семью очками занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги и на два очка отстает от лидирующего "Тоттенхэма".

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