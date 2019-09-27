"Манчестер Юнайтед" поборется с "Реалом" за Эриксена
"Манчестер Юнайтед" хочет купить хавбека "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена этой зимой, передает Goal.
Контракт игрока со "шпорами" рассчитан до лета 2020 года, но председатель клуба не хочет бесплатно отпускать футболиста. "Тоттенхэм" планирует сделать предложение полузащитнику.
На 27-летнего футболиста также нацелены "Реал" и "Ювентус", сам игрок хочет выступать в Примере.
В этом сезоне футболист участвовал в 8 матчах за лондонцев и отметился 1 голом.
А еще: "Реал" определился со стратегией по подписанию Эриксена| http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
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|Ливерпуль
|4
|12
|2
|Манчестер Сити
|4
|10
|3
|Лестер Сити
|4
|8
|4
|Кристал Пэлас
|4
|7
|5
|Вест Хэм Юнайтед
|4
|7
|6
|Арсенал Лондон
|3
|6
|7
|Манчестер Юнайтед
|4
|5
|8
|Шеффилд Юнайтед
|4
|5
|9
|Челси
|4
|5
|10
|Тоттенхэм
|3
|4
|11
|Бернли
|4
|4
|12
|Эвертон
|3
|4
|13
|Саутгемптон
|4
|4
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|4
|15
|Борнмут
|4
|4
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|4
|4
|17
|Вулверхэмптон
|3
|3
|18
|Астон Вилла
|4
|3
|19
|Норвич Сити
|4
|3
|20
|Уотфорд
|4
|1