"Манчестер Юнайтед" поборется с "Реалом" за Эриксена

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"Манчестер Юнайтед" поборется с "Реалом" за Эриксена

"Манчестер Юнайтед" хочет купить хавбека "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена этой зимой, передает Goal.

Контракт игрока со "шпорами" рассчитан до лета 2020 года, но председатель клуба не хочет бесплатно отпускать футболиста. "Тоттенхэм" планирует сделать предложение полузащитнику.

На 27-летнего футболиста также нацелены "Реал" и "Ювентус", сам игрок хочет выступать в Примере.

В этом сезоне футболист участвовал в 8 матчах за лондонцев и отметился 1 голом.

А еще: "Реал" определился со стратегией по подписанию Эриксена| http://soccernews.ru
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