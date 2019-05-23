"Манчестер Юнайтед" поборется за Рабьо

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"Манчестер Юнайтед" поборется за Рабьо

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к полузащитнику ПСЖ Адриен Рабьо, сообщает Manchester Evening News.

По сведениям издания, английский клуб намерен подписать хавбека летом, когда у него завершится контракт с ПСЖ. Таким образом, француз достанется манкунианцам бесплатно. В составе "МЮ" Рабьо может стать заменой Андеру Эррера, который, скорее всего, перейдет в ПСЖ.

Также игрок Рабьо входит в сферу интересов "Атлетико".

В нынешнем сезоне 24-летний Рабьо провел за ПСЖ 20 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. В середине сезона хавбек был отстранен от матчей за отказ продлевать контракт с клубом.

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