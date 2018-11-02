"Манчестер Юнайтед" поборется за самого талантливого итальянского форварда

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"Манчестер Юнайтед" поборется за самого талантливого итальянского форварда

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к вингеру "Фиорентины" Федерико Кьезе, сообщает Tribalfootball.

По сведениям издания, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно и может заплатить за него порядка 55 миллионов евро. Также Кьеза входит в сферу интересов "Челси", "Интера", "Наполи" и "Ювентуса".

21-летний Кьеза является воспитанником "Фиорентины" и его контракт с клубом действует до лета 2022 года. В нынешнем сезоне он провел за флорентийский клуб 10 матчей, стал автором двух голов, а также отдал две результативные передачи.

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