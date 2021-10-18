"Манчестер Юнайтед" поборется за трансферную цель "Челси"

Фото твиттер Жюля Кунде

Центральный защитник "Севильи" Жюль Кунде интересен двум английским топ-клубам, сообщает El Nacional.

По информации источника, заполучить 22-летнего француза хотят "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

"Синие" безуспешно пытались купить футболиста прошедшим летом, а в январе намерены вернуться к переговорам. "Красные дьяволы" готовы составить им конкуренцию.

В текущем сезоне Кунде сыграл за "Севилью" 8 матчей, результативными действиями не отличался. Его рыночная стоимость - 60 миллионов евро.

Не пропустите: Матич может перейти в "Барселону". | http://soccernews.ru