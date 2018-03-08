"Манчестер Юнайтед" поддержит Моуринью в любом конфликте с игроками



"Манчестер Юнайтед" поддержал главного тренера команды Жозе Моуринью, сообщает The Independent.

По сведениям издания, руководство клуба собирается поддерживать наставника в случае любого конфликта с игроками и будет готово выставить провинившегося на трансфер.

Напомним, что некоторое время назад у Моуринью возникли разногласия с самым дорогим игроком в истории клуба Полем Погба и хавбек несколько раз остался в запасе.

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