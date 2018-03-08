"Манчестер Юнайтед" поддержит Моуринью в любом конфликте с игроками

Теги манчестер юнайтеджозе моуринью

"Манчестер Юнайтед" поддержит Моуринью в любом конфликте с игроками
"Манчестер Юнайтед" поддержал главного тренера команды Жозе Моуринью, сообщает The Independent.

По сведениям издания, руководство клуба собирается поддерживать наставника в случае любого конфликта с игроками и будет готово выставить провинившегося на трансфер.

Напомним, что некоторое время назад у Моуринью возникли разногласия с самым дорогим игроком в истории клуба Полем Погба и хавбек несколько раз остался в запасе.

Не пропустите: Де Хеа ждет предложения от "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: анонс 40 тура

Турнир прогнозов: анонс 40 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 29 78
2 Ливерпуль 29 60
3 Манчестер Юнайтед 28 59
4 Тоттенхэм 29 58
5 Челси 29 53
6 Арсенал Лондон 29 45
7 Бернли 29 40
8 Лестер Сити 29 37
9 Уотфорд 29 36
10 Брайтон & Хоув Альбион 29 34
11 Эвертон 29 34
12 Борнмут 29 33
13 Суонси Сити 29 30
14 Вест Хэм Юнайтед 29 30
15 Хаддерсфилд Таун 29 30
16 Ньюкасл Юнайтед 29 29
17 Саутгемптон 29 28
18 Кристал Пэлас 28 27
19 Сток Сити 29 27
20 Вест Бромвич Альбион 29 20
Полная таблица

топ-5 тегов