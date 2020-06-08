"Манчестер Юнайтед" подготовил конкретное предложение по ван де Беку

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"Манчестер Юнайтед" подготовил конкретное предложение по ван де Беку

"Манчестер Юнайтед" работает над трансфером полузащитника "Аякса" Донни ван де Бека, сообщает журналист Николо Скира.

По его информации, "красные дьяволы" готовы этим летом предложить за голландского хавбека 40 миллионов евро.

Напомним, что помимо "МЮ" на 23-летнего футболиста претендуют "Реал", "Ювентус" и "Ньюкасл".

В текущем сезоне ван де Бек сыграл за "Аякс" 37 матчей, забил 10 голов и сделал 11 ассистов.

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