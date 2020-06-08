"Манчестер Юнайтед" подготовил конкретное предложение по ван де Беку
"Манчестер Юнайтед" работает над трансфером полузащитника "Аякса" Донни ван де Бека, сообщает журналист Николо Скира.
По его информации, "красные дьяволы" готовы этим летом предложить за голландского хавбека 40 миллионов евро.
Напомним, что помимо "МЮ" на 23-летнего футболиста претендуют "Реал", "Ювентус" и "Ньюкасл".
В текущем сезоне ван де Бек сыграл за "Аякс" 37 матчей, забил 10 голов и сделал 11 ассистов.
Не пропустите: Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" рассказал, как ему навредили слухи о том, что он переспал с дочерью тренера. | http://soccernews.ru
главное
-
Свою последнюю Лигу Чемпионов "Барса" взала в 2015 году! Тогда ситуация по ходу сезона была еще печальней, чем сейчас - почему же все удалось?
-
Вагнер Лав не сыграет за ЦСКА в этом сезоне
-
"Интер" нацелился на Морату
-
Бойфренд матери Неймара госпитализирован с порезами на руке
-
"Манчестер Сити" - лидер АПЛ по трансферным расходам за последние 5 лет
Лента новостей
-
Черчесов рассказал о своём отношении к критике перед ЧМ-2018
-
Иванович покидает "Зенит"
-
Свою последнюю Лигу Чемпионов "Барса" взала в 2015 году! Тогда ситуация по ходу сезона была еще печальней, чем сейчас - почему же все удалось?
-
ПСЖ увеличил на 10 миллионов евро предложение по полузащитнику "Милана" Беннасеру
-
Вагнер Лав не сыграет за ЦСКА в этом сезоне
-
Давида Силву зовут в Катар
-
"Интер" нацелился на Морату
-
Бойфренд матери Неймара госпитализирован с порезами на руке
-
"Манчестер Юнайтед" подготовил конкретное предложение по ван де Беку
-
В "Наполи" отреагировали на слухи об интересе к Азмуну
-
Тренер "Динамо" заявил, что у Комличенко нет коронавируса
-
Уткин высказался о вероятном возвращении Вагнера Лава в ЦСКА
-
1
"Манчестер Сити" - лидер АПЛ по трансферным расходам за последние 5 лет
-
"Барселона" рассматривает пять кандидатов на усиление левого фланга обороны
-
Куртуа в 2010 году мог оказаться в "Хоффенхайме". От вратаря отказались из-за плохой успеваемости
-
"Милан" нацелился на хавбека "Эспаньола"
-
Карлос Эдуардо хочет вернуться в "Рубин"
-
"Рома" понесла огромные убытки в 2020 году
-
АЕК при Каррере не проигрывает в 14 матчах подряд
-
Главные новости дня: 7 июня
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18