"Манчестер Юнайтед" поднимается с колен? В текущем сезоне у команды Сульшера прорезались первые признаки стратегии и постоянного развития

"Манчестер Юнайтед" в этом десятилетии стал символом бездарного руководства. Клуб развивается, остается в топе самых богатых, увеличивает прибыли, но давно даже не претендует на чемпионство АПЛ и даже пролетает мимо Лиги Чемпионов. Непонятные решения касательно тренеров, около миллиарда расходов на трансферном рынке практически в никуда, отсутствие четкой стратегии – после Фергюсона остались только титулы и деньги. Последние события выглядели логическим продолжением хаоса. Моуринью дали новое соглашение, но не купили необходимых футболистов. Затем поспешно предложили полноценный контракт Сульшеру, станцевав под дудку прессы и экспертов-легенд. А еще были летние трансферы на космическую сумму! В итоге – по сезону "даже" не топ-4 АПЛ. На фоне этого всего всем мы упустили, что "Манчестер Юнайтед", на самом деле, начал поправляться.

У "Манчестер Юнайтед" прощупываются первые признаки стратегии

Сульшер декларировал построение семейной позитивной атмосферы. Отсюда чистка состава от токсичных звезд и ветеранов, британизация, ставка на тех, кто с детства мечтал о футболке МЮ. Это все могло бы сойти за красивые слова для болельщиков, но слова не расходятся с действиями. То, что для другого клуба выглядит второстепенным, а иногда смешным, для "Манчестер Юнайтед" имеет первостепенное значение. Команда не играет в Лиге Чемпионов, во главе неопытный тренер, у которого за спиной провал с "Кардиффом". Как в таких условиях привлекать высококлассных исполнителей? Сейчас одной зарплаты мало. "Манчестер Сити" может предложить столько же и значительно лучшие перспективы. Поэтому ставка на британских футболистов, которые росли на успехах МЮ – это хороший план. Сложно сказать, насколько фанатели от клуба Магуайр, Уан-Биссака и Джеймс, но для них статус "Манчестер Юнайтед" точно значит больше, чем для игроков такого уровня с континента.



Эд Вудворд часто бросался на то, что ярче блестит. А если блестит за небольшую цену – никто не раздумывал. Фалькао, Ди Мария, Швайнштайгер, Санчес… продолжать можно долго. Сейчас клуб начал тщательно подходить к подбору потенциальных новичков: изучать характеры и околофутбольную жизнь, составлять прогноз на физическую форму. Опять же для большинства клубов такой анализ является обычным делом, но МЮ к этому пришел недавно. А разве может быть иначе, когда в клубе нет спортивного директора или иного руководителя с четким планом? Главный во всем Эд Вудворд банально не разбирается в футбольных нюансах – он классный бизнесмен, но не футбольный менеджер. Функции спортдира частично разделили между собой Сульшер и его ассистент Фелан. Они выбирают курс на рынке, определяются с приоритетами, подтягивают молодежь. Рано делать глобальные выводы, однако улучшение очевидно. "Манчестер Юнайтед" подписал скромных трудяг Аарона Уан-Биссаку и Даниэля Джеймса, помешанного на самосовершенствовании Бруну Фернандеша, а также Харри Магуайра, который сразу стал авторитетом в команде и примерил капитанскую повязку. И все эти трансферы успешные в спортивном плане. Клуб усилился и очистился от токсичности (ну почти – Погба все еще мутит воду)!

Плясать нужно от печки, а строить игру – от обороны!

В прошлом году "красные дьяволы" отдали 140 млн фунтов за Харри Магуайра и Аарона Уан-Биссаку. Скептицизм зашкаливал, некоторые насмехался из таких приобретений, другие молча крутили пальцем у виска. Зато теперь эти трансферы превращаются в лучшие инвестиции за многие годы. "Манчестер Юнайтед" наконец имеет лучшую оборону. В АПЛ с игры меньше МЮ пропускает только "Ливерпуль". По остроте допущенных моментов "красные" проигрывают только "Ливерпулю" и "Манчестер Сити". По сравнению с предыдущим сезоном соперники наносят в среднем на 2,5 удара меньше по воротам Де Хеа. Даже когда команда шла в нижней части турнирной таблицы, претензий к обороне было минимум. Уан-Биссака весь сезон прекрасно смотрится в защите. "Лучший в игре один в один", – говорит Джейми Каррагер. Уничтоженный в дерби Стерлинг не даст соврать. Уан-Биссака срывал аплодисменты за свои оборонительные перфомансы, но получал справедливую критику за мизерную помощь впереди. Зимой удалось подтянуть и этот компонент: теперь Аарон активнее подключается в атаку, больше обостряет, ассистирует. Он взял полгода на адаптацию, не опускаясь при этом ниже определенного уровня, а теперь эффективный во всем.

С Магуайром все сложнее. Игрок за 80 млн в теории должен приносить команде титулы и претендовать на Золотой мяч. По крайней мере такой стандарт задал ван Дейк, сравнение с которым новичок МЮ избежать не мог. Звездный час Харри на "Олд Траффорд" еще впереди, но и сейчас он не разочаровывает. Магуайр с первых матчей стал боссом обороны и ментальным лидером "дьяволов", вокруг него построили стандарты. На этом потенциал английского центрбека вполне не раскрывается – он очень полезен в позиционных атаках, которые у МЮ только в перспективе. "Манчестер Юнайтед", конечно, переплатил за этих футболистов, но причины переплаты объективны. Во-первых, наценка на англичан в АПЛ. Во-вторых, дополнительный "налог богатого клуба мира", который все продавцы накладывают на МЮ. Приходится принимать такие условия рынка, нет выхода. Впрочем, если абстрагироваться от сумм, "Юнайтед" стоит похвалить. Одно трансферное лето ушло на качественную комплектацию одной линии.

Фернандес – новый лидер?

Наряду с солидной обороной "Манчестер Юнайтед" имеет импотентное позиционную атаку. После травмы Погба команда потеряла единственный стабильный источник креатива и связующее звено между задней и передней линиями. Сводилось все к дальним ударам – эффективных у Рашфорда и неэффективных у Фреда. Бруну Фернандеш идеально зашел в "дьявольский" пазл. С первых матчей он показал, насколько "Юнайтед" не хватало смелого тонкого футболиста. Футболиста, который умеет взять игру на себя, умеет придержать, оценить ситуацию и вырезать хороший пас между линиями, умеет играть с поднятой головой и принимать нестандартные решения. Который в конце концов не боится провести с мячом более двух секунд. Португалец стал лучшим в команде по всем ключевым атакующим показателям и в первый месяц взял приз лучшему игроку АПЛ. Он забивает, ассистирует, обостряет. С ним МЮ выдал 9-матчевую беспроигрышную серию во всех турнирах. Партнеры и болельщики мгновенно сделали из Бруну звезду. Первые отдали полный пакет креативных функций на поле, а вторые поставили его имя в один ряд с Криштиану Роналду в чартах.



"Фернандес не боится рисковать. Он достаточно смелый, чтобы не шарахаться ошибок и принимать смелые решения. У него есть X-фактор", – говорит Сульшер. С его появлением прогрессирует вся команда и отдельные футболисты частности. Здесь снова стоит акцентировать внимание на том, что МЮ купил исполнителя, который лучше всего подходит тренеру, а не просто именитого плеймейкера на рынке, который выпадал бы из имеющейся структуры. Бруну не случайно так легко вписался в игровые схемы Сульшера. Обычно в таких случаях творческого футболиста освобождают от военной работы. Но ситуация Фернандеша уникальна. Бруну очень много и эффективно отрабатывает на защиту, осуществляя 8,8 подбора за матч. Он сочетает в себе талант звезды и работоспособность ремесленника. Кроме этого, Фернандес на порядок поднял остроту стандартов "Манчестер Юнайтед". Прямыми ударами обстреливает стойки, хитрыми розыгрышами придумывает голы в дерби для Марсиаля, с угловых подает идеально на голову Магуайра. И еще одно – красиво забивает пенальти, пока горе-пенальтисты Погба и Рэшфорд лечатся. Возможно ли совместить на поле Бруну с Погба – большой вопрос. Сульшер играет в 4-2-3-1, используя Фернандеша в роли "десятки". Эта позиция не раскрывает все лучшие качества португальца (да, он может выделяться еще больше), а для француза вообще в такой формации места нет. Самым интересным вариантом выглядит возвращение к "ромбу" в центре поля: Погба на вершине под форвардами, Бруну и Фред - бокс-ту-бокс, а Мактоминей в опорной. Бруну был самым дорогим зимним трансфером Европы, однако все обсуждают не семидесятимиллионному сумму, а крутизну новичка. Фернандес не совсем вписывается в идею британизации команды, но он мечтал об АПЛ и четко понимал, куда переходит.

"Манчестер Юнайтед" сохранит положительный курс?

Когда речь заходит об МЮ – никаких гарантий. Пока клуб делает правильные шаги, но неудачный старт следующего сезона – и голова Сульшера полетит, что приведет к очередной революции. Самого наставника перехваливать рано. Интересные решения и хорошая стратегия в топ-матчах, где норвежец достойно противостоял Гвардиоле и Клоппу, идут в плюс. А неспособность поставить осмысленную атаку – в минус. Как и издевательство над Рэшфордом, который по вине тренерского штаба получил тяжелую стрессовую травму. "Манчестер Юнайтед" имеет самый молодой средний возраст состава в АПЛ. Использование юных воспитанников – не просто алиби для Сульшера, а также часть стратегии клуба. С норвежцем действия "Манчестер Юнайтед" по крайней мере становятся понятными и предсказуемыми. Следующим шагом должна быть комплектация группы атаки, которой может помешать коронавирус. Даниэл Джеймс производит исключительно положительное впечатление, но это игрок для ротации. С Одионом Игало пока еще ничего не известно. "Дьяволам" нужны сильные футболисты на фланг и в центр атаки. В команду прекрасно вписались бы Джейдон Санчо или Харри Кейн. И клуб якобы работает над тем, чтобы их приобрести. Возможно, все же стоит избавиться от Погба? Несмотря на все, "Манчестер Юнайтед" выбирается из болота. Бешенные по деньгам трансферы – это требования "докоронавирусного" рынка. "Дьяволы" много тратят и не могут пробиться в ТОП-4, но таковы последствия предыдущих ошибок. Не все болельщики осознают, насколько низко упал клуб из-за бездарного управления. Без структурных сдвигов возможен только локальный успех – одиночное вице-чемпионство имени Де Хеа, но не конкурентный проект на годы.