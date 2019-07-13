"Манчестер Юнайтед" поднял цену на Погба из-за Райолы

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"Манчестер Юнайтед" поднял цену на Погба из-за Райолы

Шансы полузащитника Поля Погба покинуть "Манчестер Юнайтед" заметно снизились.

Как сообщает The Mirror, клуб поднял цену на звёздного француза с 167 до 200 миллионов евро.

Таким образом, руководство "красных дьяволов" отреагировало на заявления агента футболиста Мино Райолы, который ранее прямо сказал о желании своего клиента уйти.

Напомним, что на Погба претендуют "Реал", "Ювентус" и ПСЖ, но такую сумму за хавбека они платить не готовы.

Не пропустите: "Реал" намерен купить Погба перед закрытием трансферного окна. | http://soccernews.ru
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