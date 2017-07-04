"Манчестер Юнайтед" подписал контракт с 16-летним полузащитником

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"Манчестер Юнайтед" подписал контракт с 16-летним полузащитником"Манчестер Юнайтед" подписал 16-летнего хавбека Алиу Бадара Траоре.

Как сообщает L’Equipe, контракт с французом рассчитан на три года.

Футболист будет заниматься в молодежной системе "МЮ".

В прошлом Траоре числился в академии ПСЖ, а также выступал в юношеской сборной Франции.

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