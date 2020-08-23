"Манчестер Юнайтед" подписал норвежского таланта

Нападающий "Тромсе" Исак Хансен-Аарен перешел в "Манчестер Юнайтед", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера не разглашается. Футболист подписал с манкунианцами долгосрочный контракт. Форвард уже прилетел в Англию и тренируется с командой.

16-летний Хансен-Аарен является воспитанником "Тромсе". Он дебютировал за клуб в 15-летнем возрасте, провел семь матчей и отдал одну результативную передачу.

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