"Манчестер Юнайтед" подписал норвежского таланта
Нападающий "Тромсе" Исак Хансен-Аарен перешел в "Манчестер Юнайтед", сообщает официальный сайт клуба.
Сумма трансфера не разглашается. Футболист подписал с манкунианцами долгосрочный контракт. Форвард уже прилетел в Англию и тренируется с командой.
16-летний Хансен-Аарен является воспитанником "Тромсе". Он дебютировал за клуб в 15-летнем возрасте, провел семь матчей и отдал одну результативную передачу.
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