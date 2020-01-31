"Манчестер Юнайтед" подписал нового вратаря

"Манчестер Юнайтед" на своём официальном сайте объявил о переходе голкипера "Саутенд Юнайтед" Натана Бишопа.

Сумма трансфера не разглашается. 20-летний футболист заключил с "красными дьяволами" контракт до лета 2022 года.

Бишоп является вратарём сборной Англии U-20. За "Саутенд Юнайтед" воспитанник клуба провёл 39 матчей и пропустил 83 гола.

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