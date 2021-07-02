"Манчестер Юнайтед" подписал нового вратаря

Теги манчестер юнайтедтом хитонастон виллатрансферы

"Манчестер Юнайтед" подписал нового вратаря

Фото твиттер "Манчестер Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" на своём официальном сайте объявил о переходе голкипера Тома Хитона.

35-летний страж ворот перешёл в манкунианский клуб из "Астон Виллы" на правах свободного агента.

Контракт с новичком "красных дьяволов" рассчитан до июня 2023 года с опцией продления ещё на один сезон.

Хитон является воспитанником "МЮ", но за основную команду он не провёл ни одного матча. Его рыночная стоимость - 1 миллион евро.

Не пропустите: Официально: Мата остаётся в "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Спартак" завершил сделку по выкупу Мозеса

"Спартак" завершил сделку по выкупу Мозеса

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов