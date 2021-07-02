"Манчестер Юнайтед" подписал нового вратаря

Фото твиттер "Манчестер Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" на своём официальном сайте объявил о переходе голкипера Тома Хитона.

35-летний страж ворот перешёл в манкунианский клуб из "Астон Виллы" на правах свободного агента.

Контракт с новичком "красных дьяволов" рассчитан до июня 2023 года с опцией продления ещё на один сезон.

Хитон является воспитанником "МЮ", но за основную команду он не провёл ни одного матча. Его рыночная стоимость - 1 миллион евро.

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