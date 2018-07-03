"Манчестер Юнайтед" подписал опытного вратаря

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"Манчестер Юнайтед" подписал опытного вратаря

Вратарь "Сток Сити" Ли Грант перешел в "Манчестер Юнайтед", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 1,6 миллиона евро. Голкипер подписал с манкунианцами контракт до лета 2020 года. В составе "МЮ" он заменит Сэма Джонстона, который перешел в "Вест Бромвич".

35-летний Грант выступал за "Сток Сити" с 2017 года и провел за клуб 35 матчей. Ранее играл за "Дерби Каунти", "Бернли", "Олдхэм" и "Шеффилд Уэнсдей". Сыграл 4 матча за молодежную сборную Англии. Ориентировочная стоимость игрока составляет 1 миллион евро.

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