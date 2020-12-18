"Манчестер Юнайтед" подписал сына Руни

Кай Руни, сын тренера "Дерби Каунти" Уэйна Руни, зачислен в академию "Манчестер Юнайтед".

"Знаменательный день. Кай подписывает контракт с "МЮ". Продолжай в том же духе, сынок", - написал Руни-старший в своём инстаграме.

Сыну именитого англичанина в ноябре исполнилось 11 лет.

Уэйн Руни выступал за "красных дьяволов" с 2004 по 2017 год и забил 253 гола, став лучшим бомбардиром в истории клуба.

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