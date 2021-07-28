"Манчестер Юнайтед" подписал вратаря "Ливерпуля". Клубы впервые за 57 лет совершили прямой трансфер

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"Манчестер Юнайтед" подписал вратаря "Ливерпуля". Клубы впервые за 57 лет совершили прямой трансфер

Фото: твиттер "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен 

Вратарь "Ливерпуля" Итан Эннис перешел в "Манчестер Юнайтед", сообщается в официальном твиттере манкунианцев.

Условия трансфера и личного контракта голкипера не разглашаются. Стоит отметить, что это первый прямой трансфер между "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпулем" за последние 57 лет. В предыдущий раз подобное произошло в 1964 году. Тогда игрок "дьяволов" Физ Чизналл присоединился к мерсисайдцам.

16-летний Эннис в прошлом сезоне провел восемь матчей за юношескую команду "Ливерпуля" возрастом до 18 лет.

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