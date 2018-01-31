"Манчестер Юнайтед" подписал юного голкипера

Теги манчестер юнайтедсловацко

"Манчестер Юнайтед" подписал юного голкипера

Вратарь "Словацко" Мацей Ковар перешел в "Манчестер Юнайтед", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера и условия личного контракта голкипера не разглашаются.

Ориентировочная стоимость 19-летнего Ковара составляет 50 тысяч евро.

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