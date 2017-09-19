"Манчестер Юнайтед" подпишет новый контракт с любимчиком Моуринью
"Манчестер Юнайтед" в ближайшее время подпишет новый контракт с любимчиком Жозе Моуринью центральным полузащитником Маруаном Феллаини.
Как информирует британская пресса, бельгийский хавбек является крайне важным исполнителем для португальского тренера, который желает, чтобы Феллаини продолжать играть на "Олд Траффорд". Скорее всего, новое соглашение будет рассчитано до 2020 года. Нынешнее же истекает в 2018 году.
Феллаини провёл за "МЮ" 139 игр, забил 17 голов и сделал 10 ассистов.
Вспомним уже легендарную подборку неудачных фото игрока | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|5
|13
|2
|Манчестер Юнайтед
|4
|10
|3
|Челси
|5
|10
|4
|Ньюкасл Юнайтед
|5
|9
|5
|Тоттенхэм
|5
|8
|6
|Хаддерсфилд Таун
|5
|8
|7
|Бернли
|5
|8
|8
|Ливерпуль
|5
|8
|9
|Саутгемптон
|5
|8
|10
|Вест Бромвич Альбион
|5
|8
|11
|Уотфорд
|5
|8
|12
|Арсенал Лондон
|5
|7
|13
|Сток Сити
|5
|5
|14
|Суонси Сити
|5
|5
|15
|Лестер Сити
|5
|4
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|5
|4
|17
|Эвертон
|4
|4
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|5
|4
|19
|Борнмут
|5
|3
|20
|Кристал Пэлас
|5
|0