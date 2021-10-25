"Манчестер Юнайтед" пока не вел переговоров с Конте

Теги манчестер юнайтедантонио контеуле гуннар сульшер

"Манчестер Юнайтед" пока не вел переговоров с Конте

Фото: инстаграм Антонио Конте/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" на данный момент не ведет переговоры с итальянским тренером Антонио Конте, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере. 

По сведениям источника, руководство манкунианцев считает, что переговоры с другими специалистами станут неуважением к нынешнему наставнику Уле-Гуннару Сульшеру.

Напомним, что "Манчестер Юнайтед" в 9-м туре чемпионата Англии на своем поле проиграл "Ливерпулю" со счетом 0:5 и опустился на седьмое место в турнирной таблице.

Не пропустите: Зидан откажется возглавлять "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Феерия "Зенита", унижение "Спартака", крупная победа "Динамо": результаты 12-го тура РПЛ

Феерия "Зенита", унижение "Спартака", крупная победа "Динамо": результаты 12-го тура РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов