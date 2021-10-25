"Манчестер Юнайтед" пока не вел переговоров с Конте

Фото: инстаграм Антонио Конте/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" на данный момент не ведет переговоры с итальянским тренером Антонио Конте, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, руководство манкунианцев считает, что переговоры с другими специалистами станут неуважением к нынешнему наставнику Уле-Гуннару Сульшеру.

Напомним, что "Манчестер Юнайтед" в 9-м туре чемпионата Англии на своем поле проиграл "Ливерпулю" со счетом 0:5 и опустился на седьмое место в турнирной таблице.

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