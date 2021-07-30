"Манчестер Юнайтед" показал гостевую форму на новый сезон (видео)

Пресс-служба "Манчестер Юнайтед" в официальном твиттере опубликовала ролик с презентацией гостевого комплекта формы на следующий сезон.

Экипировка выполнена в бело-голубых цветах. На белой футболке изображены узоры голубого цвета, шорты полностью синего цвета. Изготовителем формы является компания Adidas.

"Манчестер Юнайтед" в прошлом сезоне занял второе место в чемпионате Англии, а также дошел до финала Лиги Европы, в котором в серии пенальти проиграл "Вильярреалу".

Новый сезон в АПЛ манкунианцы начнут 14 августа домашним матчем с "Лидсом".

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