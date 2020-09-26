"Манчестер Юнайтед" получил право на пенальти после финального свистка

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"Манчестер Юнайтед" получил право на пенальти после финального свистка

В концовке матча 3-го тура АПЛ между "Манчестер Юнайтед" и "Брайтоном" произошёл неординарный случай.

Арбитр уже дал финальный свисток, однако ассистент VAR подсказал ему, что нужно назначить пенальти в пользу "красных дьяволов".

В итоге судья указал на точку и Бруну Фернандеш на 110-й минуте реализовал 11-метровый удар.

Гол португальца стал для "МЮ" победным - счёт матча 3:2.

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