"Манчестер Юнайтед" поместил новичка команды на двухнедельный карантин из-за коронавируса

Дебют Одиона Игало за "Манчестер Юнайтед", по всей видимости, придётся отложить.

По информации The Times, руководство "красных дьяволов" распорядилось поместить нигерийского нападающего на карантин сроком две недели.

Сообщается, что это мера предосторожности - футболист недавно прилетел из Китая, где бушует эпидемия коронавируса.

Напомним, что "МЮ" перед самым дедлайном арендовал Игало у "Шанхай Шенхуа" с опцией последующего выкупа.

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