"Манчестер Юнайтед" поместил новичка команды на двухнедельный карантин из-за коронавируса
Дебют Одиона Игало за "Манчестер Юнайтед", по всей видимости, придётся отложить.
По информации The Times, руководство "красных дьяволов" распорядилось поместить нигерийского нападающего на карантин сроком две недели.
Сообщается, что это мера предосторожности - футболист недавно прилетел из Китая, где бушует эпидемия коронавируса.
Напомним, что "МЮ" перед самым дедлайном арендовал Игало у "Шанхай Шенхуа" с опцией последующего выкупа.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|25
|73
|2
|Манчестер Сити
|25
|51
|3
|Лестер Сити
|25
|49
|4
|Челси
|25
|41
|5
|Шеффилд Юнайтед
|26
|39
|6
|Тоттенхэм
|25
|37
|7
|Эвертон
|26
|36
|8
|Манчестер Юнайтед
|25
|35
|9
|Вулверхэмптон
|25
|35
|10
|Арсенал Лондон
|25
|31
|11
|Бернли
|25
|31
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|31
|13
|Саутгемптон
|25
|31
|14
|Кристал Пэлас
|26
|30
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|16
|Борнмут
|26
|26
|17
|Астон Вилла
|25
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|24
|19
|Уотфорд
|26
|24
|20
|Норвич Сити
|25
|18