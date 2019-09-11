"Манчестер Юнайтед" помогает Эвра в получении тренерской лицензии

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"Манчестер Юнайтед" помогает Эвра в получении тренерской лицензии

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Патрис Эвра находится в расположении клуба, где ему помогают в получении тренерской лицензии.

"Мои чувства сложно описать. Я очень рад возможности надеть на себя тренерскую форму. Благодарю "МЮ" за помощь в получении тренерской лицензии!" - заявил Эвра.

Напомним, что Эвра завершил карьеру футболиста минувшим летом. Он выступал за "МЮ" с 2006 по 2014 год. В составе "красных дьяволов" француз добыл 14 трофеев.

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