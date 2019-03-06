"Манчестер Юнайтед" понес невероятные потери перед битвой с ПСЖ в Лиге чемпионов

Сразу девять игроков "Манчестер Юнайтед" не сыграют в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов с ПСЖ, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, в матче с французским клубом на поле не смогут выйти травмированные игроки: Фил Джонс, Антонио Валенсия, Неманья Матич, Андер Эррера, Джесси Лингард, Алексис Санчес, Хуан Мата и Антони Мартиаль. Из-за дисквалификации встречу пропустит Поль Погба.

Матч ПСЖ - "Манчестер Юнайтед" состоится сегодня, 6 марта, и начнется в 23:00 мск. В первом матче "МЮ" проиграл на своем поле со счетом 0:2.

Не пропустите: ПСЖ - "Манчестер Юнайтед": анонс и прогноз ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru