"Манчестер Юнайтед" понес невероятные потери перед битвой с ПСЖ в Лиге чемпионов
Сразу девять игроков "Манчестер Юнайтед" не сыграют в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов с ПСЖ, сообщает Sky Sports.
По сведениям издания, в матче с французским клубом на поле не смогут выйти травмированные игроки: Фил Джонс, Антонио Валенсия, Неманья Матич, Андер Эррера, Джесси Лингард, Алексис Санчес, Хуан Мата и Антони Мартиаль. Из-за дисквалификации встречу пропустит Поль Погба.
Матч ПСЖ - "Манчестер Юнайтед" состоится сегодня, 6 марта, и начнется в 23:00 мск. В первом матче "МЮ" проиграл на своем поле со счетом 0:2.
Не пропустите: ПСЖ - "Манчестер Юнайтед": анонс и прогноз ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru
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