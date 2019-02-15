"Манчестер Юнайтед" понес огромные потери перед матчами с "Челси" и "Ливерпулем"

Футболисты "Манчестер Юнайтед" полузащитник Джесси Лингард и нападающий Антони Мартиаль выбыли из строя из-за травм, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, оба игрока пропустят не менее 2-3 недель.

Из-за травм Лингард и Марсьяль не сыграют в матчах Кубка Англии с "Челси" (18 февраля), а также чемпионата Англии против "Ливерпуля" (24 февраля).

В нынешнем сезоне 26-летний Лингард провел 27 матчей за "МЮ" во всех турнирах, забил пять мячей и отдал четыре голевых паса. На счету 23-летнего Мартиаля 11 голов и две результативные передачи в 28 поединках.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" выплатил Моуринью громадную сумму. | http://soccernews.ru