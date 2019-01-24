"Манчестер Юнайтед" понес серьезнейшую потерю перед битвой с "Арсеналом" в Кубке Англии

Испанский вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа пропустит матч 1/16 финала Кубка Англии против лондонского "Арсенала", сообщает Manchester Evening News.

Причины отсутствия голкипера в заявке манкунианцев не разглашаются. Скорее всего, место в воротах "МЮ" займет Серхио Ромеро.

Матч "Арсенал" - "Манчестер Юнайтед" состоится 25 января и начнется в 22:55 мск.

В нынешнем сезоне "канониры" и "дьяволы" в матче чемпионата Англии сыграли вничью со счетом 2:2.

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