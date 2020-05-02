"Манчестер Юнайтед" пополнил свой шорт-лист четырьмя игроками

Теги манчестер юнайтедвиссам бен йеддермусса дембелевиктор осимхенибраима конате

"Манчестер Юнайтед" пополнил свой шорт-лист четырьмя игроками

"Манчестер Юнайтед" продолжает строить планы на летнее трансферное окно.

Как сообщает Le10Sport, в сферу интересов "МЮ" попали защитник "РБ Лейпцига" Ибраима Конате и нападающий "Монако" Виссам Бен-Йеддер.

Также "красные дьяволы" намерены заполучить форварда "Лиона" Мусса Дембеле. Кроме того, клуб готов побороться за нападающего "Лилля" Виктора Осимхена.

После 29 туров "МЮ" занимает в АПЛ пятое место, имея в активе 45 очков.

Читайте также: "Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к полузащитнику "Байера" Хаверцу. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Нобель Арустамян сообщил, что "Локомотив" продлил контракт с Бариновым

Нобель Арустамян сообщил, что "Локомотив" продлил контракт с Бариновым

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов