"Манчестер Юнайтед" пополнил свой шорт-лист четырьмя игроками

"Манчестер Юнайтед" продолжает строить планы на летнее трансферное окно.

Как сообщает Le10Sport, в сферу интересов "МЮ" попали защитник "РБ Лейпцига" Ибраима Конате и нападающий "Монако" Виссам Бен-Йеддер.

Также "красные дьяволы" намерены заполучить форварда "Лиона" Мусса Дембеле. Кроме того, клуб готов побороться за нападающего "Лилля" Виктора Осимхена.

После 29 туров "МЮ" занимает в АПЛ пятое место, имея в активе 45 очков.

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