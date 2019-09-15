"Манчестер Юнайтед" попробует подписать Крооса
Хавбек "Реала" Тони Кроос может продолжить карьеру в "Манчестер Юнайтед".
Как сообщает Bild, манкунианцы готовы заплатить за немца 75 миллионов евро в зимнее трансферное окно. Отмечается, что сам футболист не против смены клуба.
Ранее Кроос рассказал, что "МЮ" хотел подписать его в 2014 году, однако тогда клубы не смогли согласовать сумму трансфера.
В текущем сезоне Кроос провел четыре матча и забил один гол.
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|4
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|Борнмут
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