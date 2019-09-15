"Манчестер Юнайтед" попробует подписать Крооса

Хавбек "Реала" Тони Кроос может продолжить карьеру в "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает Bild, манкунианцы готовы заплатить за немца 75 миллионов евро в зимнее трансферное окно. Отмечается, что сам футболист не против смены клуба.

Ранее Кроос рассказал, что "МЮ" хотел подписать его в 2014 году, однако тогда клубы не смогли согласовать сумму трансфера.

В текущем сезоне Кроос провел четыре матча и забил один гол.

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