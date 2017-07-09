"Манчестер Юнайтед" попрощался с Руни

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"Манчестер Юнайтед" попрощался с Руни

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни перешел в "Эвертон".

Форвард выступал за манкунианцев на протяжении 14 лет и клуб посвятил его уходу ролик с упоминанием самых главных моментов с участием Руни.

Видео: Руни покидает МЮ.

 

 

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