"Манчестер Юнайтед" попрощался с Руни

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни перешел в "Эвертон".

Форвард выступал за манкунианцев на протяжении 14 лет и клуб посвятил его уходу ролик с упоминанием самых главных моментов с участием Руни.

Видео: Руни покидает МЮ.

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