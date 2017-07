"Манчестер Юнайтед" попрощался с Руни

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни перешел в "Эвертон".

Форвард выступал за манкунианцев на протяжении 14 лет и клуб посвятил его уходу ролик с упоминанием самых главных моментов с участием Руни.

Join #MUTV to say #FarewellToALegend with their @WayneRooney tribute at 18:30 BST: https://t.co/UqX4QHtf59 pic.twitter.com/sW1DatxCCB