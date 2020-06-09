"Манчестер Юнайтед" попросил "Реал" снизить цену на Хамеса

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"Манчестер Юнайтед" попросил "Реал" снизить цену на Хамеса

"Манчестер Юнайтед" ведёт переговоры с мадридским "Реалом" по поводу трансфера полузащитника Хамеса Родригеса.

По информации Marca, "красные дьяволы" добиваются скидки от королевского клуба, чтобы сэкономленные средства потратить на зарплату звёздного футболиста.

При этом источник не указывает конкретные цифры ни по сумме сделки, ни по окладу колумбийца.

Напомним, что помимо "МЮ" на Хамеса претендуют "Эвертон" и "Атлетико". Его рыночная стоимость - 32 миллиона евро.

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